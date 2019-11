Wielka kradzież z fabryki czekolady. Złodziej zniknął z 20 tonami słodyczy

supertiumacz 3 godziny temu Oceniono 8 razy 8

"skradziono 20 ton czekolady Milka"



Błąd. Milka to nie czekolada, tylko przesłodzone "coś". Jest lansowana jako coś ekskluzywnego, reklamowana, ale to jest nadal byle co. Naciąłem się na kilku.



Są w marketach do kupienia czekolady za jakoś 1,50zł, może 2 zł z groszami i są to doskonałej jakości, pyszne czekolady: mleczne gorzkie, z rodzynkami, z orzechami... . Ta cała Milka nigdy nie zbliży się do nich.

Piszę to jako nałogowy zjadacz czekolady. Właśnie otworzyłem kolejną. :)