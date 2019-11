Orban niezadowolony z wyboru Tuska na szefa EPL. "Zaczął się skręt grupy w lewo"

elathar44 12 godzin temu Oceniono 37 razy 33

Orbaś, popychadło Putina, pomija fakt, że TO JEGO ZAWIESZONO, nie on SIĘ zawiesił. Czyli WYWALONO go za chamstwo i łajdactwo za drzwi, ale wywalony piesek za drzwiami hauka, że w ramach protestu może "wyjść" za te drzwi. Co za beznadziejny złamas