Argentyna ściga bliskiego współpracownika papieża listem gończym. Franciszek: Nie stałem i nie przyglądałem się

Swat Przemysław pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Biskup pedofil i w dodatku złodziej i Franciszek miast go wysłać wprost do pierdla w swoim kraju,gdzie już jest ścigany,to wysłał go na terapię do Hiszpanii.

To się rozumie samo przez się,że trzeba trzymać się z dala od tej instytucji i omijać szerokim łukiem przybytki KRK.

Kto jeszcze miał złudzenia co do Watykanu,już zostały rozwiane.

Nic się nie zmieniło od zgoła dwóch tysięcy lat jego istnienia.

Franciszek trochę ją tylko piarowo przypudrował.

W myśl przypowieści o grobach pobielanych,które są nadal pełne kości trupich.