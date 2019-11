Europoseł PiS zatrzasnął się na dachu. "Czy to Pan ćwiczy proste kopnięcie a la Bruce Lee w PE?"

Nagranie zostało zamieszczone na Twitterze przez Michała Stasińskiego, polityka Platformy Obywatelskiej. Widać na nim Grzegorza Tobiszowskiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości, który kopniakiem próbuje otworzyć drzwi. "Czy to Pan ćwiczy proste kopnięcie a la Bruce Lee w PE?" - napisał Stasiński. Film, jak twierdzi polityk PO, został nagrany przez jednego z pracowników Parlamentu Europejskiego.

Asystent Tobiszowskiego Karol Fedorowicz w rozmowie z tvn24.pl powiedział, że sytuacja trwała 20 minut, a to, co zamieścił na Twitterze Stasiński, jest zmanipulowane i pokazuje jedynie jej chwilę. Wyjaśnił, że powodem zatrzaśnięcia się europosła na dachu było zacięcie się zamka magnetycznego. Podkreślił, że Tobiszowski nie był agresywny, a zdezorientowany zaistniałą sytuacją. Powiedział, że polityk stał na dachu w niskiej temperaturze i nie miał ze sobą telefonu, a autor filmu w żaden sposób nie pomógł mężczyźnie. W tej sytuacji Tobiszowski przeszedł przez barierki, a potem przez kotłownię, aby wrócić do budynku głównego.