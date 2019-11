Benjamin Netanjahu postawiony w stan oskarżenia. To pierwszy taki przypadek w historii Izraela

piebiak godzinę temu Oceniono 17 razy 5

Pod wieloma względami nie dorastamy żydostwu nawet do pięt. Wyobrażacie sobie żeby prokuratorzyna Ziobrzyna ścigał w zasrąnej Polandii Mateusza za przewały na parcelowanej ziemi kościelnej? Kartofla za łapówkarstwo przy Dwóch Wieżach? No, skoro jego samego jako "zadowolonego szefa" można by za niejedno ścigać...Beknąć to może co najwyżej agent Tomek za złodziejstwo kilkudziesięciu milionów...Kurła, co za kraj, dziki kraj skorumpowanego bydła u władzy i bezzębnego suwerena dostającego 500+.