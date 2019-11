Ukraina obchodzi 6. rocznicę protestów na Majdanie. Zełenski mówi o wciąż niewyjaśnionych faktach

Dziś na Ukrainie obchodzony jest Dzień Godności i Wolności. Sześć lat temu na kijowskim Majdanie Niepodległości rozpoczął się kilkumiesięczny protest przeciwko władzom. Doprowadził on do upadku ekipy prezydenta Janukowycza i obraniu przez Ukrainę prozachodniego kierunku.

Zełenski o potrzebie skutecznego śledztwa

Wołodymyr Zełenski zapalił znicz w Alei Niebiańskiej Sotni. To tam podczas protestów zginęło najwięcej demonstrantów. Odwiedził też pobliską budowę Muzeum Rewolucji Godności. Podkreślił tam, że gmach powinno powstać, ale to za mało, aby uszanować pamięć poległych. Jak zaznaczył - potrzeba jest realnych rezultatów śledztw w sprawie Majdanu. Jak dodał, mimo upływu lat, wiele śledztw i procesów sądowych w sprawie Majdanu nie zostało ukończonych, a winni pobić i zabójstw nie są do tej pory ukarani. I trzeba te sprawy w końcu rozwiązać.

21 listopada 2013 roku rozpoczął się protest przeciwko niepodpisaniu przez ówczesne władze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przerodził się on w wielotysięczną manifestację, którą władze próbowały krwawo spacyfikować. Demonstranci okupowali centrum ukraińskiej stolicy do końca lutego 2014 roku i doprowadzili do odsunięcia od władzy prezydenta Wiktowa Janukowycza.

Dzień Wolności i Godności we Lwowie

Lwów również celebruje pamięć tzw. "Rewolucji Godności". W godzinach porannych na Cmentarzu Łyczakowskim władze miasta złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach Bohaterów Niebiańskiej Sotni i ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli na wschodzie Ukrainy.

Główne uroczystości odbędą się ok. 14 przy Memoriale Bohaterów Niebiańskiej Sotni, który uroczyście odsłonięto w sierpniu tego roku. W ramach obchodów zaplanowano spotkanie z uczestnikami wydarzeń na Majdanie i żołnierzami walczącymi na wschodzie Ukrainy, pokazy filmów, wystawy, instalacje, a także studencki marsz pamięci. Wieczorem przy Memoriale Bohaterów Niebiańskiej Sotni zabrzmi muzyka Majdanu.

