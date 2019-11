Dom, gdzie urodził się Hitler zostanie zamieniony w komendę policji. "Koniec pielgrzymek neonazistów"

Jak podaje BBC, los nieruchomości był przedmiotem długiego sporu między właścicielką i władzami miasta Braunau am Inn w Austrii. Przez dziesięciolecia władze wynajmowały budynek, próbując powstrzymać "skrajnie prawicową turystykę".

W budynku, gdzie urodził się Adolf Hitler, będzie komisariat policji

W 2017 roku władzom miasta udało się wykupić budynek od prywatnej właścicielki, za kwotę 810 000 euro. Wcześniej prowadzone w nim było między innymi centrum opieki dziennej dla osób niepełnosprawnych. Właścicielka nieruchomości Gerlinde Pommer sprzeciwiła się jednak planom modernizacyjnym i odrzucała wszystkie oferty miasta, które chciało wykupić budynek lub przeprowadzić w nim remont. W 2014 roku rząd chciał zlokalizować w nim ośrodek dla uchodźców, jednak również to nie zostało zrealizowane. Właścicielka do 2017 roku pobierała więc od miasta czynsz w wysokości 4800 euro tylko po to, by budynek pozostawał pusty.

Po wykupieniu budynku przez miasto część osób nawoływało do zburzenia miejsca, gdzie urodził się Adolf Hitler, ponieważ stało się ono centrum "pielgrzymek ugrupowań skrajnie prawicowych i neonazistowskich". Inni z kolei opowiadali się za pomysłem wykorzystania nieruchomości do na przykład działalności charytatywnej. Ostatecznie zdecydowano się na to drugie rozwiązanie. - Przyszłe wykorzystanie domu przez policję powinno być jasnym sygnałem, że ten budynek na zawsze powinien przestać być kojarzony z narodowym socjalizmem - powiedział minister spraw wewnętrznych Austrii Wolfgang Peschorn.

Adolf Hitler urodził się w miejscowości Braunau am Inn w północno-zachodniej części Austrii 20 kwietnia 1889 roku. Rodzina mieszkała w tym budynku zaledwie przez kilka tygodni po jego narodzinach, później przenieśli się do innego mieszkania w okolicy. Rodzina wyjechała z miasta na dobre, gdy Adolf Hitler miał trzy lata. Do miejscowości tej wrócił na krótko w 1938 roku po aneksji Austrii.