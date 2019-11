Ukraina. Rosja zwraca okręty w złym stanie: "Zdemontowali nawet toalety"

supertiumacz 9 godzin temu Oceniono 34 razy 16

"Zdemontowali nawet toalety"



Jakoś mnie to nie dziwi.

Po wyprowadzce Rosjan z Polski miałem okazję bywać w postsowieckich miasteczkach-koszarach.

To, co mnie uderzyło najbardziej, to właśnie zdemontowane sedesy. Uderzyło to dobre słowo, bo bez zalanych wodą syfonów waliło "fiołkami" z kanalizy.

Oprócz pozabieranych sedesów były też pozwijane wykładziny, płytki ze ścian, okna...



Jak widać, w rosyjskim wojsku przez ćwierć wieku zwyczaje się nie zmieniły.

Czy Rosjanie dalej "zabijają" śmierdzącymi onucami, tak jak kiedyś mnie "zaatakował" jakiś sołdat gdzieś tam w pociągu? Ani chęci, ani okazji by to sprawdzić już nie mam. Boję się, że w rosyjskiej armii nadal trwa prymitywizm.



I weź się teraz zmuś człowieku, by dla relaksu poczytać coś z rosyjskiej literatury w oryginale. No ciężko.