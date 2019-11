Impeachment Trumpa. Ambasador miał wywierać presję na Kijów. Media pokazały odręczne notatki prezydenta

nitupawruk 2 godziny temu Oceniono 5 razy 3

Ale niechlujnie napisany artykuł. Facet nazywa się SonDland (nb. w swoich notatkach Trump przekręca z kolei nazwisko prezydenta Ukrainy).

Co do meritum. Nie ma nic do rzeczy to, że nie można odwołać Trumpa tylko dlatego, że - swoją drogą - został prezydentem z pomocą rosyjskich agentów wpływu. Samo późniejsze szantażowanie odebraniem/obiecywanie wznowienia PAŃSTWOWEJ (nie z prywatnej kieszeni Trumpa) amerykańskiej pomocy dla Ukrainy pod warunkiem, że ta przeprowadzi nie rzetelne śledztwa w sprawach korupcyjnych w ogóle, tylko akurat w sprawie konkurenta Trumpa - jeśli to zostanie udowodnione - stanowi "impeachable offense", i nic nie pomoże s-ranie po forach przez trolliki z różnych stajni.