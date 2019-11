Zabójstwo maltańskiej dziennikarki śledczej. Zatrzymano biznesmena podejrzanego o współudział

blski 5 godzin temu Oceniono 3 razy -1

Lata temu co jakis czas mieszkalem na Malcie (czasy Mintoffa, Adamca,..).

Na tej malej wyspie (wyspach bo jest tez uznawane przez tubylcow za zacofane Gozo i bezludne Comino) konflikt miedzy dwiema partiami (ekwiwalent brytyjskich) zwykle byl niezwykle zajadly, na szczescie sprowadzalo sie to do retoryki i personalnych animozji.

Pamietam artykul w anglojezycznej gazecie o tym jak to przed wyborami w biurze jednej z parii znaleziono bron i materialy wybuchowe - okazalo sie, ze rzeczywiscie pracownicy przyniesli swoje dubeltowki wybierajac sie na polowanie na ptaki, jak tez znaleziono kanister z nafta ktorej uzywaja tam do ogrzewania.

Mielismy szczescie, ze zajmujacy sie domem Horace znal dostatecznie dobrze angielski zeby wprowadzac nas w zawilosci lokalnej polityki i zwyczai (zona odziedziczyla po swym ojcu, ktory byl oficerem brytyjskiej marynarki, duzy dom, ktorym ten Horace sie zajmowal). Horace zwykle przychodzil i jadl z nami na drugie sniadanie (chyba byl zaangazowany w lokalna polityke po stronie Partii Pracy, bo spotkany na ulizy udawal, ze nas nie zna).

W tamtych czasach Malta byla raczej biedna, chociaz ceny przypominaly angielskie (UK tez bogate nie bylo).

Komunikacja

Tym ktorzy zamierzaja tam pojechac radzilbym unikac miesiecy letnich, zbyt goraco i komary, pojechac tam na przynajmniej pare miesiecy i poszukac jakiejs kwatery prywatnej raczej niz hotelu.

Komunikacja doskonala (w tamtych latach autobusy byly "odziedziczone" z UK z lat 1950tych, wyspa na tyle niewielka, ze mozna ja niezle poznac, ludzie przyjazni, w wiekszosci znaja angielski (nawet rachunki sa dwujezyczne). Centralna biblioteka w Waletcie byla jak wysokiej klasy europejskie muzeum. ksiazki ktore w kazdym innym kraju bylyby w gablotach mozna bylo wyporzyczyc i przegladac na jednym ze stolow.

Wezcie pod uwage, ze to co napisalem jest wspomnieniem sprzed wiekow, po smieci zony, na Malcie nie bylem, wyjechalem tez z UK (jej rodzina nigdy nie nie zaakceptowala).