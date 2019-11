Berlin. Syn byłego prezydenta Niemiec Weizsäckera zmarł. Został zamordowany podczas wykładu przez nożownika

sztucznypolak 13 godzin temu Oceniono 73 razy 29

"Typuję śniadą cerę południowca i pochodzenie pozaeuropejskie..."

Tak samo jak u nozownikow w Polsce.

Chorzy jestescie.

ALe to noe wasza wona.

To wina waszych przywodcow i kosciola.

Wasza wina jest tylko to, ze jestescie poslusznymi idiotami.