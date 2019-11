Holandia. 25 osób znalezionych w kontenerze chłodniczym na pokładzie promu do Anglii

true_lysander przed chwilą Oceniono 1 raz 1

Odesłać do krajów pochodzenia, a rachunek wysłać ambasadom tym państw. Serio, tu wpada każdy jak chce na plac do Radomia po darmochę, każdy jak ta chytra baba z Radomia, zje, wypije, za pazuchę zabierze na zapas... i wypada lub zaprasza znajomych bo jeszcze tych darmowych smakołyków nieco zostało. Jak darmowych bułek w UE zabraknie to wszyscy zrobią awanturę kasjerce tego sklepu bo "darmowych bułek nie ma" i wtedy dopiero kasjerka dojdzie do wniosku, że takich klientów trzeba było wyprosić od razu, a nie gdy wszystko zjedli z półek. Wtedy juz jednak będzie za późno...