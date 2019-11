Europejska Partia Ludowa wybiera nowe kierownictwo. Donald Tusk jedynym kandydatem na szefa

hatteras 2 godziny temu Oceniono 27 razy 11

Czy wiecie,ze za zycia Adam Mickiewicz tez byl opluwany.Wmawiano mu niepolskie pochodzenie,wyzywano o Zydow.Dzisiaj nasze rodzime bydlo pluje na Milosza,Szymborska,Tokarczuk,Wajde dalej pluje na Walese i Tuska,To bydlo wierzy w sztuczna mgle i pancerna brzozke ,to bydlo slucha radia maryja i zboczenca z Tylawy ,ktory znalazl tam schronienie i odprawia rozaniec i to bydlo utwierdza caly cywilizowany swiat w przekonaniu ,ze Polacy to debile.