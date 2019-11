Polak wjechał w Niemczech w grupę jeźdźców na koniach. Jedno ze zwierząt zginęło na miejscu

sprzedam_sie 3 godziny temu Oceniono 8 razy 4

Kolejny, co to "szybko-ale-bezpiecznie".

Rozumiem, ze gdy nie widzial po zmroku, to dociskal mocniej pedla gazu (podobnie jak ten wyklety w BMW, co na Sokratesa zabil na przejsciu dla pieszych, gdy cisnal mocniej aby go slonce nie oslepialo).