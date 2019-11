Wybory parlamentarne na Białorusi. Żaden kandydat opozycji nie zdobył mandatu. "Wyniki ustalono dawno temu"

vegemot przed chwilą Oceniono 1 raz 1

Patrzac na wschód kraju, podkarpackie i inne bastiony ciemnoty, to u nas też już tak jest. Chociaz słowo 'u nas' jest na wyrost bo zachód kraju w żaden sposob się nie utożsamia z tą ciemnotą, im by Putin dał 1000+ i kiełbasę i wódkę w komisjach jak Łukaszenka to by pobiegli glosować na nich, a po wszystkim z radości by bili kukłę i darli morde 'Tusk złodziej'