Strzelanina w Kalifornii, nie żyją cztery osoby. Ofiary oglądały mecz na podwórku, kiedy otworzono ogień

Głupi ci kalifornijscy Spaniardzi. Gdyby słuchali p.p. Korwina i Kukiza, to każdy miałby broń. I by się świetnie obronili.

Że co, że oni już mieli broń? Że nie zdążyli wyjąć? Że roznieśli ich z zaskoczenia żołnierze konkurencyjnej organizacji dostarczającej prochy z Meksyku? Nie szkodzi: gdyby tylko słuchali p.p. Korwina i Kukiza, to każdy.... Itd...