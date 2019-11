Donald Trump przeszedł badania. Biały Dom nie ujawnia wyników, on sam przekonuje, że są "świetne"

Donald Trump w sobotę przybył do waszyngtońskiego szpitala wojskowego Walter Reed National Medical, by przejść badania. Biały Dom poinformował, że to część jego corocznej rutynowej kontroli stanu zdrowia. Wizyty w szpitalu nie była ujęta w prezydenckich planach na weekend.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Stephanie Grisham w rozmowie z Fox News podkreśliła, że 73-letniego Trumpa czeka "bardzo pracowity 2020 rok", w związku z czym postanowił skorzystać z wolnego weekendu i poddać się części badań.

- Jest tak zdrowy, jak tylko może być. Ma więcej energii niż ktokolwiek w Białym Domu. Ten człowiek pracuje od 6 rano do bardzo, bardzo późnych godzin nocnych. Świetnie się miewa - powiedziała Grisham.

Donald Trump o swoim stanie zdrowia: Świetne wyniki

Stephanie Grisham nie doprecyzowała, jakie badania przeszedł Donald Trump i jakie były ich wyniki.

"Wszystko poszło bardzo dobrze (świetnie!). Dokończę je w przyszłym roku" - poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych na Twitterze.

Badania, które Donald Trump przeszedł w lutym wykazały, że amerykański prezydent cierpi na otyłość. Jego wskaźnik masy ciała (BMI) wyniósł 30,4. Trump ważył w lutym ponad 110 kilogramów przy wzroście ok. 190 centymetrów.

"Z przyjemnością ogłaszam, że prezydent Stanów Zjednoczonych cieszy się dobrym zdrowiem i spodziewam się, że tak pozostanie w trakcie całej prezydentury, a także później" - oświadczył wówczas dr Sean P. Conley, który przeprowadzał badania.

Donald Trump nie pije alkoholu i nie pali. Jego główną aktywnością sportową jest gra w golfa.