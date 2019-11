Doradca Trumpa uznany za winnego m.in. kłamania przed Kongresem. Grozi mu 20 lat więzienia

supertiumacz 2 godziny temu Oceniono 11 razy 9

"Za m.in. kłamanie przed Kongresem i manipulowanie świadkiem grozi mu nawet 20 lat więzienia."



20 lat za kłamanie.

I jak to się ma do naszych wybrańców narodu?

Sądy zagarniają, robią swoje i śmieją się bezczelnie. Co najwyżej poświęcą jakiegoś kozła ofiarnego Misiewicza, a wierchuszka bezpieczna.

Kiedy my staniemy się normalnym krajem?