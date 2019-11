Atak zimy w Europie. W Portugalii, Hiszpanii, Francji i we Włoszech spadł śnieg

Od kilku dni opady śniegu występują na północy Hiszpanii. Atak zimy odczuwalny jest najbardziej w prowincjach Asturia i Leon, gdzie w czwartek 14 listopada obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego stopnia. Synoptycy przewidują, że w ciągu dwóch dni spadnie tam 80 cm śniegu - pisze "El Pais". Wydano także liczne ostrzeżenia hydrologiczne. Z uwagi na wysokie fale w czwartek zamknięto czasowo wszystkie porty w Galicji. W całej Hiszpanii nieprzejezdnych było w sumie 50 dróg szybkiego ruchu i autostrad, a na ulicach pojawiło się ok. 800 pługów i pojazdów rozsypujących sól.

Atak zimy w Europie. Zasypane drogi w Portugalii, brak prądu na południu Francji

Zimowo zrobiło się także w Portugalii. Najwięcej śniegu spadło w dystryktach Viseu, Guarda oraz Castelo Branco, gdzie zamknięto ok. 20 dróg. Największe utrudnienia występowały w masywie górskim Serra da Estrela, przy wschodniej granicy z Hiszpanią, gdzie temperatura w ciągu dnia spadła poniżej zera.

W czwartek śnieg spadł także we Włoszech. Największe utrudnienia odnotowano w Piemoncie, Ligurii i Lombardii. W miejscowości Feisoglio spadło aż 40 cm śniegu, w Priero - 25 cm, a w Boves - 7 cm. W niektórych miastach odcięto dostawy prądu - pisze TVN Meteo.

Z brakiem elektryczności zmagali się dzisiaj mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej Francji. O poranku odciętych od prądu było ok. 320 tysięcy gospodarstw domowych w departamentach Drome, Ardeche, Isere i Rodan. Firma energetyczna Enedis poinformowała w social mediach, że warunki atmosferyczne utrudniają technikom naprawę usterek, ale w terenie jest 2000 osób, które starają się o to, aby prąd wrócił do odciętych od elektryczności domostw.