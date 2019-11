Niemcy: Szczepienie dzieci przeciw odrze będzie obowiązkowe. Rodzice, którzy odmówią, zapłacą karę

Ustawa o obowiązkowych szczepieniach przeciw odrze wejdzie w życie w marcu 2020 roku. Nowe prawo mówi, że rodzice, którzy nie zaszczepią swoich dzieci, zostaną ukarani grzywną w wysokości 2500 euro. Niezaszczepione dzieci będą mogły także zostać wydalone ze żłobka, przedszkola czy szkoły.

Zgodnie z ustawą nowe przepisy będą dotyczyć zarówno dzieci, jak i personelu placówek opieki nad nimi, w tym przedszkoli, szpitali, domów dla osób ubiegających się o azyl i obozów wakacyjnych. Osoby pracujące w takich miejscach będą musiały zostać zaszczepione i przedstawić na to dowód.

Niemiecki minister zdrowia: "Wolność to pytanie, czy narażam innych na niepotrzebne ryzyko"

Projekt ustawy o obowiązkowości szczepień przeciw odrze od początku wspierali chadecy z CDU oraz socjaldemokraci z SPD. Najzacieklejszymi krytykami nowego prawa byli Zieloni, którzy - choć popierają szczepienia - chcieli, aby Niemców zachęcano do szczepienia dzieci za pomocą kampanii edukacyjnych, a nie zmuszano ich do tego na drodze prawnej - relacjonuje "The Guardian". W wystąpieniu przed Bundestagiem, które odbyło się przed głosowaniem nad ustawą o obowiązkowych szczepieniach przeciw odrze, niemiecki minister zdrowia Jens Spah nazwał tę chorobę „niepotrzebnym ryzykiem” i odparł argumenty dotyczące ograniczania wolności jednostki.

- Moje rozumienie wolności nie kończy się na moim poziomie jako jednostki. To także pytaniem o to, czy narażam innych na niepotrzebne ryzyko. (...) Wolność oznacza również, że nie będę niepotrzebnie narażony na ryzyko i właśnie dlatego, z punktu widzenia ochrony wolności, to prawo jest dobrym prawem, ponieważ chroni wolność i zdrowie - powiedział Spah, którego słowa cytuje "The New York Times".

Zachorowalność na odrę w Europie wzrasta z roku na rok

Niemcy zdecydowały się na wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw odrze m.in. dlatego, że liczba zachorowań na tę chorobę zaczęła wzrastać. W 2016 roku na odrę zachorowało 5 270 mieszkańców Europy. Rok później takich przypadków było blisko 24 000. W zeszłym roku zachorowalność na odrę w Europie wzrosła o kolejne 350 proc. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że aby zapobiec epidemiom odry, należy zaszczepić 95 proc. populacji.