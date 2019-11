USA: Rozpoczęły się publiczne przesłuchania ws. impeachmentu Donalda Trumpa

sidian pół godziny temu Oceniono 4 razy -2

Oglądałem całość, chociaż przez łzy od ziewania. Dwóch najważniejszych świadków oskarżenia, którzy nikogo nie znają, niczego sami nie słyszeli, a najważniejszy bombshell to "jeden z moich stażystów powiedział mi, że słyszał, jak Trump rozmawiał o tym dochodzeniu przez telefon z ambasadorem podczas kolacji w restauracji" (Tyler). Pomijając w ogóle absurdalność tego stwierdzenia (tak, ambasador USA rozmawiał z prezydentem w restauracji na głośnomówiącym), wartość dowodowa czegoś takiego jest zerowa. Wszystkie informacje pochodzą co najmniej z drugiej ręki (niektóre z trzeciej).



W efekcie równo zero republikanów poparło dochodzenie i równo zero popiera je dalej. Po zakończeniu tej farsy sprawa trafi do senatu, co wepchnie kij w szprychy pięciu czy sześciu kandydatom do wyborów prezydenckich po stronie demokratów, bo są obecnie czynnymi senatorami (w tym Elizabeth Warren i Berniemu Sandersowi - odpowiednio drugiej i trzeciemu pod względem poparcia). Będą musieli być obecni na każdym posiedzeniu, posiedzenia będą się odbywały codziennie, a większość mają republikanie (demokraci musieliby ich przekonać 20, żeby prezydenta skazać), więc będą to sobie ciągnąć tak długo, jak im się podoba - choćby do samego końca prawyborów. Dopóki proces się nie skończy żaden z tych kandydatów nie będzie mógł prowadzić kampanii, bo nie będzie miał na to czasu. I tak oto demokraci po raz kolejny wydymali własnych kandydatów, bo jedyny w czołówce spoza senatu jest Biden - i to on zyska na tym, że dwoje najpoważniejszych konkurentów zostanie wyłączonych z kampanii potencjalnie permanentnie.



Tymczasem tożsamość informatora została już najprawdopodobniej ujawniona. Eric Ciaramella - Analityk CIA, pracownik NCS, zarejestrowany demokrata, pracował dla Obamy i Bidena. Facebook i Youtube banują za podanie jego nazwiska nie tylko osobny prywatne, ale też dziennikarzy i całe gazety. Obiektywny chłopak, nie powiem. Jego adwokat też czysty jak łza - kolejny zarejestrowany demokrata, który o impeachmencie zaczął mówić na początku 2017 roku i lubi filmy z dziewczynkami Disneya.



No, ale cóż tu robić, jak Moody's dopuszcza marginalnie przegraną Trumpa tylko w sytuacji, kiedy padnie nowy rekord frekwencji wyborczej?