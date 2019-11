Rosja. Strzelanina w szkole, ogień otworzył uczeń. Są ofiary śmiertelne

Do strzelaniny doszło w szkole gospodarki komunalnej w Błagowieszczeńsku - uczy się tam około 1,5 tys. osób. 19-letni mężczyzna wtargnął do budynku już po rozpoczęciu zajęć. Miał ze sobą zarejestrowaną na własne nazwisko broń myśliwską, z której zaczął strzelać do pozostałych uczniów - podaje rosyjska agencja informacyjna Tass.

O zdarzeniu poinformowano policję. Gdy na miejscu zjawili się jej funkcjonariusze, doszło do wymiany ognia. Sprawca został ranny. Media informują, że prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Jak podaje Sptunik News, druga ofiara śmiertelna również miała 19 lat.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi i rosyjskiego MSW, w trakcie strzelaniny zginęły dwie osoby, a trzy są poważnie ranne.

Do szpitala z ciężkimi obrażeniami trafiły jeszcze trzy osoby w wieku 17, 19 i 20 lat. Do sieci trafiły nagrania z miejsca strzelaniny:

W sprawie wszczęto już dochodzenie. Wstępne ustalenia policji mówią, że do strzelaniny doszło w związku z konfliktem między uczniami. Sputnik podaje, że sprawca strzelaniny był zastraszany przez pozostałych uczniów. Jeden z uczniów szkoły powiedział mediom -"W grupie był gnębiony… Zaczął strzelaninę na ulicy".