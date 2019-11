Tragiczny wypadek autokaru na Słowacji. Nie żyje 13 osób

W środę w pobliżu miejscowości Nitrianske Hrnciarovce na Słowacji autokar zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginęło co najmniej 13 osób, a 20 zostało rannych, co potwierdziła Zuzana Farkasova, rzeczniczka tamtejszej straży pożarnej. Jednak liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ we wraku pojazdu wciąż znajdują się ludzie.

Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu tragedii pracuje około 30 strażaków. W akcji bierze udział także helikopter ratunkowy.

Do wypadku doszło na drodze niedaleko Nitry, około stu kilometrów na wschód od Bratysławy. Policja zamknęła ruch na tym odcinku.