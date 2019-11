Będzie kolejne referendum niepodległościowe w Katalonii? Lokalny parlament wprowadza nowe przepisy

Jak podaje Expatica.com mimo tego, że projekt ustawy został zawieszony przez Trybunał Konstytucyjny na kilka minut przed oficjalnym głosowaniem, to Parlament Katalonii i tak zatwierdził projekt, zgodnie z którym mieszkańcy regionu mają prawo do samostanowienia. To z kolei daje drogę do przeprowadzenia kolejnego referendum niepodległościowego. Ustawę przyjęto głosami Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC), bloku Razem dla Katalonii (JxCat) oraz Kandydatury Jedności Ludowej (CUP).

Hiszpania. Parlament Katalonii przegłosował ustawę torującą drogę do referendum niepodległościowego

Rezolucja katalońskiego parlamentu jest według hiszpańskiego prawa czysto symboliczna, ponieważ izba ta nie ma uprawnień do podejmowania takich decyzji. Projekt ustawy został także odrzucony przez hiszpański sąd. Ruch katalońskiego parlamentu może spowodować jednak pewne konsekwencje, zwłaszcza dla przewodniczego Rogera Torrenta, który wielokrotnie otrzymywał ostrzeżenia, by nie dopuszczać do głosowania nad tego typu inicjatywami. W ustawie zawarte jest między innymi przyzwolenie na "korzystanie z prawa do samostanowienia i szanowania woli narodu katalońskiego".

Wniosek jest jednym z ostatnich ruchów separatystów, którzy od połowy października protestują w największych miastach północno-wschodniej Hiszpanii. Podczas trwających blisko trzy tygodnie zamieszek rannych zostało ponad 650 osób. Przyczyną manifestacji proniepodległościowych ugrupowań jest skazanie dziewięciu katalońskich polityków, którzy przyczynili się do zorganizowania poprzedniego referendum.

Od 2015 roku, kiedy ugrupowania separatystyczne uzyskały większość w parlamencie Katalonii, hiszpański Trybunał Konstytucyjny rutynowo zawiesza każdy projekt ustawy mającej na celu zwiększenie niezależności regionu. We wrześniu 2017 roku parlament uchwalił ustawę torującą drogę do referendum niepodległościowego mimo tego, że sąd uznał je za niekonstytucyjne. Po referendum 1 października 2017 roku, w którym większość opowiedziała się za niepodległością, rząd w Madrycie rozwiązał kataloński parlament i rząd Carlesa Puigdemonta oraz postawił liderów parlamentu przed sądem. W ubiegłym miesiącu 64-letni były marszałek parlamentu Carme Forcadell został skazany na 11 lat i sześć miesięcy więzienia za działalność wywrotową. Pozostali zatrzymani otrzymali kary od 9 do 13 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę 10 listopada w Hiszpanii odbyły się wybory parlamentarne. Aż trzy separatystyczne formacje z Katalonii mają swoich przedstawicieli w Parlamencie Hiszpanii. 13 mandatów zdobyła Republikańska Lewica Lewica Katalonii, która jest piątą siłą w Kongresie Deputowanych. Osiem mandatów otrzymało ugrupowanie Razem dla Katalonii, a dwa mandaty przypadły dla Kandydatury Jedności Ludowej. Nowy parlament Hiszpanii jest uznawany za jeden z najbardziej rozdrobnionych, ponieważ do kongresu weszło aż 16 ugrupowań.