Laboratorium w Hamburgu zostanie zamknięte. Zwierzęta leżały tam we własnej krwi i odchodach

Nagrania wykonane w Laboratorium Farmakologii i Toksykologii pod Hamburgiem opublikowały organizacje Cruelty Free International i Soko Tierschutz, które przeprowadziły w placówce tajne śledztwo. Dzięki ukrytym kamerom aktywiści pozyskali materiał wideo, na którym widać małpy, psy i koty traktowane przez pracowników laboratorium w barbarzyński sposób. Poddawane testom małpy były przetrzymywane w za ciasnych klatach, a kiedy przeprowadzano na nich badania, przytrzymywane były metalowymi obręczami zaciśniętymi na szyjach. Na nagraniach widać także zamknięte w klatkach psy, które leżą we własnej krwi i odchodach oraz koty z wygolonymi łapami, którym podawano kilkanaście zastrzyków dziennie.

REKLAMA

Nagranie z Laboratorium Farmakologii i Toksykologii pod Hamburgiem zostało opublikowane m.in. na YouTubie. Uwaga! Są to materiały drastyczne!

Niemieckie laboratorium LPT zostanie zamknięta. Firma ma jednak jeszcze dwie placówki

Organizacja Cruelty Free International, która opublikowała materiał z placówki LPT pod Hamburgiem, stwierdziła, że warunki, w jakich przetrzymywane są zwierzęta należące do tej firmy "wyraźnie naruszają" minimalne wymogi Unii Europejskiej w zakresie prawa o dobrostanie zwierząt i wezwała do zamknięcia obiektu. Tak też się stanie. Władze Niemiec doszły do porozumienia z LPT i placówka pod Hamburgiem zostanie zamknięta. Aktywiści uważają jednak, że to za mało, bo Laboratorium Farmakologii i Toksykologii ma jeszcze dwa ośrodki badawcze - w Neugraben-Hamburg i Löhndorf w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn.

>>> Handel dzikimi zwierzętami na czarnym rynku to dziesiątki milionów dolarów. To więcej niż handel bronią

"Dr Katy Taylor, nasz dyrektor ds. Nauki, powiedziała: 'Mimo, że cieszymy się, że władze podjęły działania, a LPT zamknie drzwi do testów na małpach, psach i kotach w placówce w Mienenbüttel, wzywamy władze do pójścia dalej i zakończenia wszystkich badań na zwierzętach prowadzonych przez LPT, również na innych gatunkach, w tym świniach, królikach, myszach, szczurach, chomikach, świnkach morskich, rybach i ptakach (...) Uważamy, że ustalenia z naszego dochodzenia oraz późniejsze doniesienia o okrucieństwie i nadużyciach powinny doprowadzić do utraty przez LPT licencji na przeprowadzanie testów na zwierzętach" - czytamy w ostatnim wpisie Cruelty Free International.