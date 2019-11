Australia: Sąd Najwyższy zgodził się rozpatrzeć odwołanie kardynała Pella skazanego za pedofilię

Jak podaje "The Guardian" termin rozprawy odwoławczej nie został jeszcze ustalony, ale najprawdopodobniej jednak nastąpi to już na początku 2020 roku. W sprawie kardynała orzekać będzie sąd w pełnym składzie siedmiu sędziów. Według obrońców George'a Pella sędziowie orzekali na podstawie dowodów "budzących wątpliwość", które w głównej mierze opierały się na zeznaniach jednej z ofiar. Drugi z molestowanych mężczyzn kilka lat wcześniej zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków.

Australia. George Pell odwołuje się do Sądu Najwyższego. W marcu został skazany za molestowanie dwóch nieletnich chłopców

W marcu kardynał George Pell został skazany na sześć lat więzienia za molestowanie seksualne dwóch trzynastoletnich chórzystów, które miało mieć miejsce w 1996 roku w Australii. Jest to do tej pory najwyższy dostojnik Kościoła skazany za pedofilię. Po usłyszeniu wyroku papież Franciszek nałożył na niego zakaz publicznego pełnienia posługi i kontaktów z nieletnimi. Watykan był później krytykowany za to, że te "środki zapobiegawcze" wprowadził dopiero po wydaniu wyroku.

W sierpniu sąd w Wiktorii odrzucił apelację kardynała Pella, podtrzymując marcowy wyrok większością dwóch do jednego głosu. Sędziowie Anne Ferguson i Chris Maxwell uznali, że zeznania świadka są prawdziwe. Innego zdania był sędzia Mark Weinberg, który przyznał, że rozbieżności budzą pewne wątpliwości. Decyzja o ponownym rozpatrzeniu sprawy duchownego przedłuży czteroletnią batalię sądową, która rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy ofiara złożyła zawiadomienie na komisariat policji w stanie Wiktoria. - Zaryzykowałem swoją prywatność, zdrowie, dobre samopoczucie, moją rodzinę. Tu nie chodzi o pieniądze i nigdy nie chodziło. Czułem, że powinienem powiedzieć to, co zobaczyłem i co mi się przydarzyło. Jako dziecko doświadczyłem czegoś okropnego, co oznaczyło mnie na całe życie. Chciałem przynajmniej by wniknęło z tego coś dobrego dla innych - napisał w oświadczeniu jeden z mężczyzn molestowanych przez kardynała.

Będzie to ostatnia instancja odwoławcza, z której może skorzystać George Pell. Kardynał obecnie przebywa w więzieniu w Melbourne. Może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po odbyciu trzech lat i ośmiu miesięcy kary, czyli w 2022 roku.