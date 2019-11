Powódź w Wenecji najpoważniejsza od pół wieku. Woda zalała plac świętego Marka i bazylikę

W Wenecji zaczął się sezon zalewowy. Miasto boryka się z największą falą od ponad 50 lat. We wtorek wieczorem lustro wody podniosło się do poziomu 187 cm. Po kilkudziesięciu minutach woda opadła o 12 cm. Gorzej było tylko w 1966 roku - wtedy poziom wody wzrósł do 194 cm.

Plac świętego Marka został zalany

We wtorek przypływ zalał plac świętego Marka i historyczne centrum miasta. Miejsce jest szczególnie narażone, bo znajduje się w jednej z niżej położonych części miasta. Pod wodą znalazła się także część bazyliki świętego Marka.

Przedsionek bazyliki św. Marka Fot. Luca Bruno / AP Photo

Żywioł spowodował tam duże straty - w kulminacyjnym momencie poziom wody wynosił w bazylice nawet 110 cm, a w przedsionku wciąż utrzymuje się na wysokości ok. 70 cm. Uszkodzone zostały niedawno położone marmury, wiadomo też, że cała krypta jest zatopiona.

Poziom wody na najsłynniejszym weneckim placu wynosi metr - można się po nim poruszać tylko na łódce. Przez całą noc wiał wyjątkowo silny wiatr, wzburzając mocne fale. Sytuacja jest na tyle poważna, że zatonęły trzy tramwaje wodne, tzw. vaporetti. Po lagunie dryfuje także kilka gondoli, które zerwały się z cum - donosi RMF FM.

Jedno z najbardziej znanych miejsc w mieście - Punta della Salute - z kolei zostało zalane do wysokości niemal dwóch metrów. Znajduje się tam muzeum sztuki współczesnej oraz bazylika Santa Maria della Salute. Do siedemnastowiecznej świątyni wdarła się woda. W czasie najgroźniejszej powodzi, która miała miejsce w 1966 roku, poziom wody podniósł się w Punta della Salute do 94 cm.

Luigi Brugnaro, burmistrz miasta, oznajmił, że biorąc pod uwagę straty można już mówić o "katastrofie". Zapewnił, że władze w obliczu wyjątkowego żywiołu zmobilizowały swoje wszystkie służby, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Nawołuje, by nie opuszczali swoich domów.

Przyczyną powodzi są silne burze i ulewy, które przeszły nad północną i południową częścią Włoch. Sparaliżowane są takie miasta jak Brindisi, Matera i Taranto. Pod wodą znalazły się też miasta na Sycylii.

We wszystkich miejscowościach dotkniętych powodziami nieczynne są szkoły i budynki użyteczności publicznej. W Materze, która w tym roku jest Europejska Stolicą Kultury, trąba powietrzna wyrywała drzewa i uszkodziła wiele latarni. Nikt nie odniósł obrażeń.