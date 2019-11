Strefa Gazy. W izraelskim nalocie zginął szef Islamskiego Dżihadu. Palestyna odpowiada ogniem

fagusp przed chwilą 0

Babu Al-Ata, jako muzułmanin który zginął z rąk niewiernych podczas dżihadu, teraz zasłużenie odpoczywa w Raju w otoczeniu nadobnych hurys. To już wiemy.

Natomiast zagadką pozostaje, co dzieje się z żoną zabitego. Do Raju trafiła - to pewnik. Tylko co tam robi? Usługuje kobitkom, które kolejno posuwa jej mąż?