Impeachment w USA. Donald Trump ujawni treść rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim. Ale nie tej, o którą chodzi

cmok_wawelski godzinę temu Oceniono 16 razy 14

'Najberdziej transparentny prezydent w historii' to niechby ujawnił sowje podatki. Wtedy wyszłyby te pożyczki od Ruskich i Saudyjczyków, bo nikt inny nie chciał pożyczyc wielokrotnemu bankrutowi.

(Jak można zbankrutować na kasynie czy produkcji wódki? To trzeba być Trumpem).

Ale fascynujące jest co innego: Trump to kult i jak wielu Amerykanów z rozdziawionymi japami wierzy w każde słowo tego cwaniaka i oszusta. I to niekoniecznie biednych i/czy głupich. Po prostu 'niedoinformowanych'.