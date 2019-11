Kto powinien być kandydatem opozycji na prezydenta? Sondaż: Najlepsze nazwisko już wypadło z gry

kreciarobota59 6 godzin temu Oceniono 20 razy 10

Powstanie Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego (mienie pożydowskie) oraz Ministerstwo Zarządzania Funduszami (kasa Polaków). Nowym Ministrem Finansów będzie Tadeusz Kościnski, który zasłynął ze stwierdzenia, że Polacy chowają 190 mld zł w skarpetach i jakby im to zabrać na rynek to budżet by zyskiwał 19 mld zł rocznie, więc trzeba naciskać na obrót bezgotówkowy.

Ten człowiek interesuje się skarpetami Polaków, a po polsku mówi gorzej niż ambasador Izraela. Ale to kolega Morawieckiego, więc międzynarodowa banksterka jest zadowolona z tej nominacji.

I tak dumny naród w środku Europy, który podbił Moskwę, pobił Turków, Szwedów i bolszewików został znowu rozebrany, tym razem do skarpetek, w których jeszcze coś chowa... ale już niedługo. Został upodlony do tego stopnia, że chwali urzędników, którzy z pensji po cichu zabierają mu prawie 2000 zł, a potem z fanfarami oddają 500.

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - POLACY ŚWIĘTUJĄ COŚ CZEGO NIE MAJĄ!!!