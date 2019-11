Rosyjski historyk przyznał się do zabicia 24-letniej kochanki. W plecaku znaleziono jej szczątki

63-letni Oleg Sokołow, znany rosyjski historyk z Petersburskiego Uniwersytetu Stanowego, został zatrzymany w związku z podejrzeniem zabójstwa 24-letniej studentki.

Mężczyznę w sobotę wyciągnięto z rzeki Mojki w Sankt Petersburgu. Historyk miał ze sobą plecak, w którym znajdowały się ręce kobiety. Mężczyzna najprawdopodobniej wpadł do wody w trakcie próby pozbycia się szczątków. W mieszkaniu Sokołowa znaleziono później ciało jego 24-letniej kochanki.

Oleg Sokołow przyznaje się do winy

Jak informuje agencja Associated Press, Sokołow przyznał się do zamordowania kobiety. W sobotę trafił do szpitala w związku z hipotermią, jednak już w niedzielę zabrano go na przesłuchanie.

Według informacji BBC, mężczyzna miał zeznać, że w wyniku kłótni zabił swoją partnerkę, a następnie odciął jej głowę, nogi i ręce.

Oleg Sokołow specjalizuje się w historii wojskowości i wojnach napoleońskich. W przeszłości został odznaczony francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej. Z 24-latką miały go łączyć nie tylko kontakty prywatne, ale także zawodowe - wspólnie byli autorami prac historycznych.