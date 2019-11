Sprawa Ihora Mazura. Protest przed ambasadą Polski w Kijowie

Protestujący pod polską placówką dyplomatyczną w Kijowie nawoływali do uwolnienia Ihora Mazura, którego zatrzymano na przejściu granicznym w Dorohusku. "Prosimy przyjazną Polskę o powrót do domu obrońcy Ukrainy" - brzmiało jedno z haseł. Organizatorzy protestu apelowali o spokój i uszanowanie eksterytorialności polskiej ambasady.

W rozmowie z IAR rzecznika MSZ Ewa Suwara podkreśliła, że zgodnie z obowiązującym prawem, polskie służby miały obowiązek zatrzymania mężczyzny. "Jego zatrzymanie było spowodowane tym, że figuruje w bazie Interpolu, którego to porozumienia zarówno Ukraina, jak i Rosja są sygnatariuszami" - tłumaczyła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaznaczyła, że "to nie Polska jest wnioskodawcą, a Rosja i w sprawie zatrzymanego zdecyduje niezawisły sąd na podstawie przepisów prawa i po dokładnym przeanalizowaniu sprawy".

Ewa Suwara dodała, że Polska ma świadomość, iż może dochodzić do nadużywania procedury wpisywania na listę Interpolu. Poinformowała także, że władze polskie i ukraińskie pracują nad ustaleniem powodów, dla których znalazł się na niej Ihor Mazur.

Konsul Ukrainy w Polsce liczy na uwolnienie Mazura

Przedstawiciele Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie skontaktowali się z Ihorem Mazurem po jego zatrzymaniu. Liczą, że ten po udzielonym przez dyplomatów poręczeniu, zostanie uwolniony.

Generalny Konsul Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk powiedział Polskiemu Radiu Lublin, że jutro rano poprosi prokuraturę okręgową, by udzieliła mu informacji, co do dalszego losu zatrzymanego. Konsul dodał, iż ma nadzieję, że sytuacja niedługo zostanie wyjaśniona.

Apel ukraińskiej rzecznik praw obywatelskich

Ukraińska rzecznik praw obywatelskich Ludmyła Denisowa zaapelowała do tamtejszego MSZ o podjęcie działań na rzecz uwolnienia zatrzymanego Ukraińca, który jest - jak napisała - współpracownikiem biura RPO, działaczem społecznym oraz weteranem rosyjsko-ukraińskich walk w Donbasie. Według jej informacji 11 listopada ma być podjęta decyzja o ewentualnym areszcie zatrzymanego Ukraińca w celu jego ekstradycji do Rosji.

Według Informacyjnej Agencji Radiowej Ihor Mazur, pseudonim "Topola", jest działaczem nacjonalistycznej organizacji UNA-UNSO. Do 2016 roku walczył w szeregach ukraińskiej armii w Donbasie.