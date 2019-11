Turcja odeśle zagranicznych dżihadystów do Europy. "Zaczynamy od poniedziałku"

djenn 2 godziny temu Oceniono 10 razy 4

No to bardzo ciekawe jak im się to uda, bo jak Niemcy próbowali odesłać pełny samolot do Pakistanu, to im nawet nie pozwolili wysiąść z samolotu i musieli zabierać się z powrotem, razem z "uchodźcami". Ale w UE pewnie misie i balony będą na powitanie.

A swoją drogą to niby co Turcja ma zrobić z tym paskudztwem?