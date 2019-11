Polska na wniosek Rosji zatrzymała ukraińskiego aktywistę. Protestuje ukraińska RPO

Denisowa napisała, że według jej informacji zatrzymany na przejściu granicznym w Dorohusku Ihor Mazur nie może skontaktować się z konsulem i adwokatem. Mężczyzna został zatrzymany na podstawie listu gończego Interpolu, który wystawiła strona rosyjska.

Rosja chce ekstradycji Mazura

Ludmyła Denysowa zaapelowała do ukraińskiego MSZ o podjęcie działań na rzecz uwolnienia zatrzymanego Ukraińca, który jest - jak napisała - współpracownikiem biura ukraińskiego rzecznika praw człowieka, działaczem społecznym oraz weteranem rosyjsko-ukraińskich walk w Donbasie. Według niej 11 listopada ma być podjęta decyzja o ewentualnym areszcie zatrzymanego Ukraińca w celu jego ekstradycji do Rosji.

Onet podaje, że w sprawie Ihora Mazura aktywnie działa również Ambasada Ukrainy w Warszawie.

Konsulat Ukrainy interweniuje

Po południu przedstawiciele Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie skontaktowali się z Ihorem Mazurem. Liczą, że ten po udzielonym przez dyplomatów poręczeniu, zostanie on uwolniony.

Generalny Konsul Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk powiedział Polskiemu Radiu Lublin, że w niedziele rano poprosi prokuraturę okręgową, by udzieliła mu informacji, co do dalszego losu zatrzymanego. Konsul dodał, iż ma nadzieję, że sytuacja niedługo zostanie wyjaśniona.

Według Informacyjnej Agencji Radiowej Ihor Mazur, pseudonim "Topola", ma być też działaczem nacjonalistycznej organizacji UNA-UNSO.