Ciała w ciężarówce w Essex. Władze Wietnamu potwierdzają: Wszystkie 39 ofiar były Wietnamczykami

Jak podaje agencja Reuters, w czwartek wietnamskie ministerstwo bezpieczeństwa wydało oświadczenie, w którym potwierdziło, że ofiary, których ciała znaleziono 23 października w ciężarówce w Essex, były Wietnamczykami. Pochodziły one z sześciu prowincji Wietnamu: Haiphong, Hai Duong, Quang Binh, Hue, Nghe An i Ha Tinh Jak wyjaśnia agencja, większość z nich pochodziła z dwóch ostatnich rejonów. Panuje tam wysokie bezrobocie oraz działają gangi przemytnicze, co jest przyczyną emigracji.

REKLAMA

Wietnamskie władze potwierdziły tożsamość ofiar

Wcześniej informowano, że osoby, które zmarły w ciężarówce były narodowości chińskiej, co wstępnie potwierdziły tamtejsze władze. Jednak zaczęły pojawiać się poszlaki, że mogą być one Wietnamczykami. Z obrońcami praw człowieka w Wietnamie skontaktowały się rodziny, które mówiły, że straciły kontakt ze swoimi bliskimi podróżującymi do Europy. Wietnamska policja pobrała od nich próbki DNA.