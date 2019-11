To że czegoś nie potwierdzono to nie znaczy że tego nie było. Gdyby to chodziło tylko o konflikt z oficerem to zabiłby tylko tego oficera a nie jeszcze 7 ludzi oprócz niego. Miał rację że ich zabił bo żaden zdrowy i normalny facet nie da się dobrowolnie przecwelić i to jest akurat ponadnarodowe, taka jest ludzka natura.

A teraz mam pytanie do oszołomów którym marzy się powrót obowiązkowego poboru do wojska w Polsce rodem z prlu. Czy naprawdę aż tak nienawidzicie swoich synów i wnuków że chcecie im zgotować piekło na ziemi i nosić im kwiaty i znicze na cmentarz. Przecież u nas też były zabójstwa i morderstwa. Oficjalnie to były nieszczęśliwe wypadki ale każdy wiedział jak było naprawdę. Więc pytam się jeszcze raz naprawdę tego chcecie dla swoich synów i wnuków bo jeśli chodzi o patologię i zwyrodnialców to wcale nie jesteśmy w tym lepsi.