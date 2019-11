Szkocja: Polak zamienił mieszkanie socjalne w centrum dystrybucji narkotyków. Kontynuował "tradycję" ojca

Jak podaje "Daily Record", 31-latek mieszkanie socjalne otrzymał w miejscowości Perth w Szkocji. Wykorzystywał je jednak też do prowadzenia na szeroką skalę handlu narkotykami. W lokalu zajmowanym przez Polaka odkryto tabletki ecstasy, amfetaminę i marihuanę.

31-letni Polak zamienił mieszkanie socjalne w Szkocji na centrum dystrybucji narkotyków

Wartość narkotyków (tysiąca tabletek ecstasy i ponad kilograma marihuany) znalezionych przez policję w mieszkaniu mężczyzny to ok. 198 tysięcy złotych. Pod materacem funkcjonariusze odkryli także 5 tysięcy funtów w gotówce. O tym, że mieszkanie Polaka jest centrum handlu narkotykami, policja dowiedziała się od anonimowego informatora. Po obserwacjach potwierdzono ten zarzut.

Polak nie stawiał oporu podczas zatrzymania i poddał się policji. Podczas przesłuchania miał przyznać się do handlu narkotykami w terminie od 31 stycznia do 31 lipca 2019 roku. W rozmowie ze szkocką prasą szeryf Gillian Wade powiedział, że 31-latek "nie powinien mieć wątpliwości, że czeka go wiele lat za kratkami". Mężczyzna miał być wcześniej karany w Polsce, w Wielkiej Brytanii będzie to jego pierwszy wyrok.

Ojciec 31-latka również zajmował się handlem narkotykami. Mężczyzna został przyłapany z prawie dwoma kilogramami amfetaminy, której wartość szacowano na 20 tysięcy funtów. Obecnie odbywa on karę w polskim więzieniu.