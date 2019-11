Chiny chcą "zdecydowanie dążyć do pokojowego zjednoczenia" z Tajwanem

Komunistyczna Partia Chin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję należącą do Chińskiej Republiki Ludowej. W praktyce Tajwan jest samorządną, choć nieuznawaną przez większość krajów jednostką, posiadającą swoją konstytucję i prezydenta. Dyskusja o statusie tego kraju toczy się od lat. Temat ten powrócił na ostatnim plenum KPC.

REKLAMA

Chiny chcą zjednoczenia z Tajwanem. Ten przypomina, że jest "suwerennym krajem"

Po zeszłotygodniowym plenum Komunistyczna Partia Chin opublikowała oświadczenie, z którego wynika, że Chińska Republika Ludowa będzie dążyć do "pokojowego zjednoczenia" z Tajwanem. Chińscy urzędnicy zapewniają w dokumencie, że system społeczny, sposób życia, własność prywatna, przekonania religijne oraz "uzasadnione prawa i interesy rodaków z Tajwanu", będą po zjednoczeniu respektowane, ale "pod warunkiem zapewnienia suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych". Chiny nie wyjaśniły jednak, w jaki sposób demokracja Tajwanu może być utrzymana, jeśli przejmie kontrolę nad suwerenną dziś wyspą - podkreśla Reuters.

>>> Pokaz mocy w Pekinie. Chińska parada na rocznicę Komunistycznej Partii Chin

W poniedziałek Chiny przedstawiły środki mające na celu dalsze otwarcie rynków dla firm z Tajwanu. Pekin zaproponował także, że obejmie obywateli tego kraju ochroną konsularną.

Tymczasem ostatnie poczynania Komunistycznej Partii Chin wywołały zdecydowaną reakcję władz tajwańskich. Ostrzegły one swoich obywateli przed chińskimi próbami wpłynięcia na wybory prezydenckie, które odbędą się w styczniu 2020 roku. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen oceniła, ze Chińska Republika Ludowa chce, skłonić Tajwan do przyjęcia formuły "jeden kraj, dwa systemy" i podkreśliła, że jest to "niemożliwe". Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu napisało z kolei na Facebooku, że Tajwan jest suwerennym państwem i nie oczekuje od Chińskiej Republiki Ludowej działań w zakresie spraw konsularnych.

Czym jest doktryna "jeden kraj, dwa systemy"?

"Jeden kraj, dwa systemy" to doktryna Chińskiej Republiki Ludowej, sformułowana w latach 80. XX wieku. Zakłada ona dopuszczenie do istnienia w Chinach obszarów z ustrojem kapitalistycznym w celu zjednoczenia kraju. Taką formułę zaproponowano Hongkongowi w 1984 roku podczas negocjacji na temat powrotu Hongkongu do Chin. Zgodnie z tą doktryną, Hongkong przez 50 lat będzie zachowywał autonomię i zostanie ostatecznie zespolony z Chińską Republiką Ludową w roku 2047. Podobne rozwiązanie zaproponowano Tajwanowi. Ten jednak odrzuca możliwość zjednoczenia z komunistycznymi Chinami.