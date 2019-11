Rodzina mormonów zabita w Meksyku, część spłonęła żywcem. Trump pisze o "wojnie" z kartelami

Rodzina LeBaron padła ofiarą ataku w wtorek w północnym Meksyku, na pograniczu stanów Chihuahua i Sonora. Mormoni poruszali się samochodami typu SUV i prawdopodobnie lokalny kartel narkotykowy uznał ich za wrogi gang. Uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień w stronę rodziny.

W wyniku ataku zginęło co najmniej dziewięć osób, w tym trzy kobiety i sześcioro dzieci, wśród nich 6-miesięczne bliźniaki, 8- i 10-latek. Gangsterzy spalili samochody, którymi jechała rodzina. Niektóre z ofiar mogły spłonąć w nich żywcem.

Kolejne sześcioro dzieci ocalało z ataku, a jedno uznaje się za zaginione. Jedno dziecko ma ranę postrzałową.

Członkowie rodziny LeBaron są obywatelami USA, ale mieszkali w Meksyku w osadzie założonej przez odłam mormońskiego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kolonia La Mora jest położona blisko granicy Stanów Zjednoczonych, ok. 70 km od miasta Douglas w Arizonie. 13-latek, który z ataku wyszedł bez szwanku, przeszedł ponad 20 kilometrów piechotą do La Mory, by wezwać pomoc. Wcześniej miał ukryć swoje ranne rodzeństwo w zaroślach i przykryć je gałęziami.

Trump chce "wojny", prezydent Meksyku mówi "nie"

Sprawa od razu nabrała wymiaru międzynarodowego. Głos zabrał prezydent USA Donald Trump. "Nadszedł czas by Meksyk, z pomocą Stanów Zjednoczonych, wydał WOJNĘ kartelom narkotykowym i zmiótł je z powierzchni ziemi. Czekamy jedynie na telefon od waszego wspaniałego, nowego prezydenta!" - napisał na Twitterze.

Jednak Manuel López Obrador, który jest prezydentem Meksyk od niespełna roku, chce promować inne podejście do walki z ogromną przestępczością, a swoją strategię określana mianem "uściski, nie pociski". - Najgorsze, co moglibyśmy teraz mieć, to wojna - stwierdził. Ocenił, że "już wypowiedzieliśmy wojnę" - odnosząc się do działań poprzednich rządów - i "to nie zadziałało".

Zabójstwo rodziny Mormonów to kolejna w ostatnim czasie tak głośna sprawa, w którą zamieszane są kartele narkotykowe. Kilka tygodni temu w w stolicy stanu Sinaloa, mieście Culiacan, doszło do regularnej bitwy między oddziałami policji, a członkami kartelu Sinaloa. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać syna barona narkotykowego "El Chapo" - Ovidio Guzmana Lopeza, jednak - by uniknąć rozlewu krwi cywilów, czym groził kartel - przestępca został wypuszczony na wolność.