Turcja: Aresztowano siostrę Abu Bakra al-Baghdadiego. "To wywiadowcza kopalnia złota"

baby1 godzinę temu Oceniono 9 razy 1

Siostra "wywiadowczą kopalnią złota" w państwie islamskim? To tylko opowieści jak to Turcja walczy z IS. Przecież to Turcja i amerykańscy przyjaciele pomagali IS w sprzedaży ropy, która była jego głównym źródłem dochodu.