Ekspert Thomas Renard dla "Rz": Niech dżihadyści wrócą do Europy

sirius_philips 3 godziny temu Oceniono 14 razy 14

I dlatego jak czytam lub słyszę słowo 'ekspert' w mediach głównego nurtu to na mdłości mi się zbiera. Opinia 'eksperta' z kraju gdzie mają ogromny problem z muzułmanami, terroryzmem i strefami no-go dla policji? Zero instynktu samozachowawczego. Naiwność lewoskrętnych jest tak dziecinna, że to cud, jak wielu z nich jest u władzy... Sprowadzili, osiedlili, zasponsorowali, oddali całe dystrykty miast, pozwolili na zaprowadzenie szariatu i de facto stworzenie odrębnych, samorządzących się społeczeństw prawie bez żadnej kontroli władz, doprowadzając do szerzącej się radykalizacji - i to nie tych, którzy się przeprowadzili z arabskich krajów ale tych którzy już się urodzili i wychowali na Zachodzie. FUNDAMENTALNIE COŚ, URWAŁ, NIE DZIAŁA CO? Ale nauczać innych o 'zaletach' mulitkulturalizmu to są pierwsi... Eksperci... w wypinaniu dvpska w celu bycia ostro wyciupcianym.