Hiszpania. Gwałt zbiorowy na 14-latce uznany za "wykorzystanie". Bo ofiara była nieprzytomna i nie użyto siły

Pięciu z sześciu mężczyzn oskarżonych o gwałt zbiorowy na 14-latce zostało skazanych za "wykorzystanie seksualne". Sąd w Barcelonie orzekł wobec nich kary od 10 do 12 lat więzienia. Prokurator domagał się skazania mężczyzn za poważniejsze przestępstwo gwałtu, za co grozi od 15 do 20 lat więzienia, jednak sąd stwierdził, że jeśli ofiara była nieprzytomna, to mężczyźni nie musieli jej zastraszać czy używać siły, a to jest - według hiszpańskiego prawa - warunek konieczny, by móc stwierdzić gwałt - podaje "El Pais".

29 października 2016 roku oskarżeni dokonali zbiorowego gwałtu na 14-latce podczas imprezy w opuszczonej fabryce na przedmieściach Madresy, kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony. Ofiara zeznała później, że pamięta tylko część wydarzeń. Zapamiętała m.in., że główny oskarżony Bryan Andres M. powiedział przyjaciołom, że każdy z nich może ją gwałcić przez 15 minut. Mężczyzna miał ją zmusić do seksu, wymachując pistoletem. Groził też, że po wszystkim wrzucą dziewczynę do rzeki.

Ofiara tej nocy piła alkohol i zażywała narkotyki, w związku z czym - zdaniem sądu - nie wiedziała, co robi i w związku z tym nie mogła zgodzić się na stosunki seksualne lub się im sprzeciwić.

Atak "wyjątkowo krzywdzący", wyrok wyjątkowo niski

Dwóch mężczyzn usłyszało wyższe wyroki 12 lat więzienia, bo mieli również popełnić przestępstwo długotrwałego molestowania seksualnego. W przypadku jednego z oskarżonych - mężczyzny, który masturbował się w czasie gwałtu - sąd uznał, że nie można udowodnić, że nie próbował powstrzymać kolegów od popełnienia przestępstwa.

Zasądzono również 12 tys. euro (około 50 tys. zł) zadośćuczynienia. Sąd stwierdził, że atak na nietykalność seksualną ofiary był "ekstremalnie poważny i wyjątkowo krzywdzący", a dodatkowo ofiarą była osoba niepełnoletnia.

Sprawa "La Manada de Manresa"

Sprawa jest porównana do podobnego przypadku z Pampeluny, gdy za gwałt zbiorowy pięciu mężczyzn zostało skazanych jedynie za przestępstwo molestowania. Wówczas sąd również powołał się na argument, że sprawcy nie użyli przemocy, a co więcej, sąd apelacyjny zwolnił mężczyzn z więzienia i pozwolił na odbycie kary w zawieszeniu. Ostatecznie Sąd Najwyższy nie zgodził się z wyrokiem i skazał oskarżonych za gwałt na 15 lat więzienia.

W 2016 roku grupa mężczyzn została nazwana "La Mandana" czyli wataha wilków. Sprawę prowadzoną przez sąd Barcelonie nazywa się - w nawiązaniu - procesem "Watahy wilków z Manresy" (La Manada de Manresa).

Wielotysięczne protesty po ogłoszeniu wyroku

Wyrok w sprawie zbiorowego gwałtu wzbudził powszechne oburzenie w Hiszpanii. Protestujący domagają się zmiany prawa na takie, jakie obowiązuje w wielu europejskich krajach, gdzie za gwałt uznaje się stosunek, na który druga strona nie wyraziła zgody.

Ada Colau, alkad (odpowiednik burmistrza) Barcelony, oceniła wyrok jako "oburzający". "Nieprzytomna 14-letnia dziewczynka została grupowo zgwałcona. Nie jestem sędzią i nie wiem, na ile lat w więzieniu zasługują sprawcy, ale wiem, że to nie jest wykorzystywanie, tylko gwałt". Dodała, że patriarchalny wymiar sprawiedliwości "nie chce zrozumieć, że tylko 'tak' znaczy 'tak'".

