Naukowcy z Chin wykorzystali żywe świnie w crash testach. "Barbarzyńskie metody"

Zagraniczne media, m.in. "The Independent" opisują bulwersujące ustalenia dotyczące chińskich testów bezpieczeństwa. Zdjęcia pochodzą z 2017 roku, ale dopiero teraz zostały opublikowane w "International Journal of Crashworthiness". Według doniesień, naukowcy z Chin wykorzystali 15 świń do testów bezpieczeństwa, co potem dokładnie opisali.

Młode zwierzęta umieszczano w fotelikach dla dzieci, a następnie testowano, jak przejdą próbę zderzenia ze ścianą przy prędkości około 50 kilometrów na godzinę (30 mil na godzinę). Siedem ze świń w ten sposób zginęło, osiem odniosło poważne rany, a naukowcy wskazywali, że najczęściej były to obrażenia płuc, a także śledziony oraz wątroby.

Makabryczne testy zderzeniowe w Chinach. Świnie miały udawać 6-letnie dzieci

Dlaczego wykorzystano akurat młode świnie? Według naukowców. miały najlepiej przypominać budowę anatomiczną sześcioletnich dzieci. Zwierzęta przed testami były również głodzone i celowo nie podawano im wody. Miały za to dostawać środek znieczulający. Na fotografiach dokładnie widać, jak "montowano" zwierzęta, mające pełnić funkcję żywych manekinów: przednie racice przywiązywano do góry, świnie wsadzano do fotelika i przypinano pasami. Są też zdjęcia z momentu uderzenia.

Na te doniesienia zareagowała m.in. PETA, która opisała praktyki chińskich naukowców, oczywiście je potępiając. W notatce na ten temat czytamy:

Ponad 25 lat temu intensywna kampania PETA przeciwko General Motors, istotnie ograniczyła okrutne praktyki przemysłu motoryzacyjnego, polegające na rozbijaniu żywych zwierząt o ściany w ramach śmiercionośnych i barbarzyńskich testów. Już wtedy to była nic niewarta nauka i teraz też jest to nic niewarta nauka.