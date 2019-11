Indonezyjczyk walczył o zaostrzenie kar za cudzołóstwo. Teraz sam został za nie wychłostany

wiceherszt 10 godzin temu Oceniono 31 razy 21

Klecha oczywiście okazał się obłudnym i zakłamanym hipokrytą, nic nowego. Właściwie to nawet wykazał się cechami niezbędnymi w tym zawodzie. Ale ta chłosta, to zupełnie inna bajka. Myślę, że w Polsce sprawdziłoby się o wiele lepiej, niż to całe "pozbawienie wolności".



Weźmy sobie taką "kradzież z włamaniem". Przestępstwo upierdliwe jak nagła cholera. Człowiek pracuje, zarabia jakieś grosze, w końcu kupuje sobie coś fajnego, wychodzi z domu, wraca, a tam wszystko zdemolowane, połowa rzeczy wyniesiona a dookoła burdel. Przyjeżdża policja i jeszcze ten burdel zwiększa. Potem, jak delikwenta złapią, to za ciężkie pieniądze organizuje mu się proces a po nim na kilka lat umieszcza w "zakładzie karnym", gdzie na jego utrzymanie idzie ponad 3 tysiące złotych miesięcznie.



Totalny bezsens, po po wyjściu z "pierdla" gość dalej nic nie potrafi, więc robi to samo. Ale gdyby tak zamiast tego "pierdla" na rynku miejskim umieścić dyby, wokół rozmieścić stragany, gdzie do nabycia byłyby przeterminowane, nadgniłe "miękkie" warzywa i zgniłe jaja, następnie przyprowadzić kata, który spuściłby winnemu łomot rózgą na gołą dupę a później tłum przez jakiś czas mógłby sobie porzucać spleśniałymi pomidorami, to efekt byłby znacznie lepszy.



Po pierwsze, byłaby kara. I to dotkliwa. Po drugie, można by to transmitować a wpływy przeznaczyć na zadośćuczynienie dla ofiar przestępstwa. Po trzecie, koszty zerowe, przy potencjalnym zarobu "skarbu państwa". Po czwarte, jeżeli chłosty byłyby solidne, to po kilku "recydywach" problem rozwiązałby się sam :)