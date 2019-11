Rekordowa liczba turystów w Czarnobylu. To efekt serialu. Dużą część zwiedzających stanowią Polacy

matts06 8 godzin temu Oceniono 8 razy 2

Ludzie nieźle dają się na to łapać. Ale trudno się dziwić, jednak powszechna jest taka, a nie inna wersja o Czarnobylu, teraz jeszcze wzmocniona przez serial, który jednak koloryzuje fakty. Ogólnie wokół Czarnobyla jest masa mitów, w rzeczywistości katastrofa nie była tak poważa jak się powszechnie uważa, i nie miała takich konsekwencji jak to się do dziś powtarza. Tak naprawdę więcej szkód w dłuższej perspektywie wywołała ewakuacja ludności, która była niepotrzebna.