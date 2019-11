Rada Europy ostrzega przed tragedią na greckich wyspach. "Wybuchowa sytuacja, to walka o przetrwanie"

white_lake 5 godzin temu Oceniono 19 razy 13

dlaczego nas ostrzegają? dlaczego nie pokazuje się tych zdjęć masowo w krajach pochodzenia, nie robi wielkiej kampanii informacyjnej: NIE JECHAC!!! zostańcie w domu, nie płaćcie przemytnikom, oni kłamią i was naciągają, stracicie kasę, zdrowie, a może nawet życie, nikt was tam (w Europie) nie chce, nikt na was nie czeka, nie ma miejsca, nie ma roboty, język trudny, kultura obca, nigdy tego nie ogarniecie,

jeśli nie możecie zostać w domu, to próbujcie układać sobie życie jak najbliżej

jak ja nienawidzę tej europejskiej hipokryzji, najpierw świadomie organizują zawody w survival of the fittest, a potem płaczą nad ofiarami i "ostrzegają",

a weźcie sobie w tyłek wsadźcie te ostrzeżenia, wiem o tym od 5 lat i czekam, aż zaczniecie coś robić!!!

za co bierzecie kasę? za rujnowanie przyszłości Europy? rujnowanie życia setkom tysięcy biedaków z Południa?