Państwo Islamskie potwierdziło śmierć al-Baghdadiego. Wskazało następcę. "Amerykanie, nie cieszcie się"

27 października Stany Zjednoczone poinformowały, że dzień wcześniej wyniku operacji amerykańskiego wojska zginął przywódca tzw. Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi. Od tamtego czasu - na co wskazywali eksperci w tej tematyce - standardowe kanały komunikacyjne dżihadystów w żaden sposób nie potwierdzały informacji o śmierci lidera.

Nie było też reakcji islamistów po tym, jak 29 października prezydent USA Donald Trump podał, że Amerykanie zlikwidowali najbardziej prawdopodobnego następcę al-Baghdadiego. Nie ujawnił jednak, o którego z terrorystów chodzi.

Państwo Islamskie potwierdza śmierć lidera i wskazuje następcę. "Nie cieszcie się USA"

31 października tzw. Państwo Islamskie poprzez al-Furqan Media Foundation (jeden z kanałów propagandowych dżihadystów) udostępniło nagranie audio, w którym potwierdzono śmierć Abu Bakr al-Baghdadiego. Wskazano też, kto zostanie jego następcą - nowego lidera przedstawiono jako Abu Ibrahima al-Hashimi al-Qurayshi.

Na nagraniu poinformowano również o śmierci Abu Hassan al-Muhajira, bliskiego współpracownika al-Baghdadiego i dotychczasowego "rzecznika" dżihadystów, który - o czym informowali Amerykanie - zginął dzień po operacji wymierzonej w lidera Daesh.

Nowy "rzecznik" - przynajmniej tak się przedstawił - to Abu Hamza al-Qurayshi. Mężczyzna apelował do zwolenników Daesh, by złożyli przysięgę wierności nowemu kalifowi i zwrócił się do Amerykanów słowami: - Nie cieszcie się.

Nowego przywódcę, tytułowanego kalifem, al-Qurayshiego, opisano jako "uczonego, znanego wojownika, emira wojny, który walczył z Amerykanami".

Niech USA nie cieszą się ze śmierci al-Baghdadiego. Amerykanie, nie wiecie że Państwo Islamskie dzisiaj jest u progu Europy i centralnej Afryki? Rozrasta się i trwa ze wschodu na zachód

- padło w komunikacie Daesh, cytowanym przez agencję AP.