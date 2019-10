Trump pokazał fotomontaż, na którym wręcza psu medal. Zwierzę zastąpiło bohatera wojny wietnamskiej

ossmolony 28 minut temu Oceniono 9 razy 3

Za pomocą psa ocieplanie wizerunku zbrodniarzy amerykańskich, którzy przy stosowaniu nalotów dywanowych, użyciu broni chemicznej ( napalm ) i bomb kasetowych wymordowali ponad 900 tysięcy Wietnamczyków oraz doprowadzili do trwałego inwalidztwa ich 2 miliony - w zdecydowanej większości bezbronnych kobiet, dzieci i starców. Tak , jak kiedyś hitlerowcy wtargnęli do polski i mordowali tak samo zrobili jankesi najeżdżając Wietnam położony kilkanaście tysięcy kilometrów od USA !!! Tylko po to żeby wprowadzać swoje wartości i swoje porządki. Między hitlerowcami, a amerykanami jest jedna różnica. Hitlerowcy zostali rozliczeni, napiętnowani i ponieśli swoich zbrodni konsekwencje. Amerykańscy zbrodniarze, którzy wydawali z Waszyngtonu rozkazy mordowania ludzi i bezpośredni amerykańscy siepacze w Wietnamie nie zostali rozliczeni do dzisiaj, nie ponieśli żadnej konsekwencji, a wtargnięcie na terytorium obcego państwa i mordowanie ludzi jest dla jankesów bezczelnym powodem do chwały i naigrywaniem się z pomordowanych i okaleczonych Wietnamczyków oraz powodem do dekorowania " bohaterskich " morderców - wstrętne , jak ta cała Ameryka ! . USA - prostactwo i zbieranina motłochu zasiedlającego od 200 lat też oczywiście za pomocą mordów nie swoje ziemie . Trudno się więc dziwić, że nie znają nawet pojęcia wstydu !