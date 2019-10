Węgry. Awaria w elektrowni atomowej. Mechanizm zabezpieczający wyłączył jeden z reaktorów

wiejski.empedokles 3 godziny temu Oceniono 11 razy 3

"Jak poinformowała dyrekcja siłowni, nie ma zagrożenia bezpieczeństwa." XDD



Czy KIEDYKOLWIEK poinformowano, że jest zagrożenie w przypadku awarii elektrowni atomowej???

Nawet w Fukushimie ukrywano przed obywatelami faktyczny rozmiar awarii.



Taka jest po prostu polityka państw- informacja o zagrożeniu wywołałaby ogromną panikę wśród obywateli i kolaps funkcjonowania kraju a władający, czy tam czy tu, są w pełni świadomi, że nie będą w stanie łagodnie przywrócić wszystkiego do normy i stracą frukta.

W USA, dwa lata temu. za ogromne pieniądze, przeprowadzono symulację ataku hakerskiego na systemy bezpieczeństwa. I co wyszło? Najwyższej klasy specjaliści potrzebowaliby ok. 2 tygodni, żeby usunąć linie kodu i odzyskać dostęp do systemów. W tym czasie państwo w zasadzie przestałoby istnieć- oświetlenie, woda, samoloty, ścieki, nie mówiąc już o tysiącach ludzi, które zginęłyby w windach, bo nie miałby kto ich wyciągać. Lekarz, policjant i żołnierz to też ludzie, którzy, kiedy przestałoby działać wszystko, ratowaliby siebie i bliskich, także służby działałyby góra kilka dni.

Podniesienie się z dwutygodniowej przerwy miałoby zająć dziesięciolecia.

.

Żyjemy w bardzo kruchej równowadze, z czego zdaje sobie sprawę władza a nie zdaje obywatel.