Maroko: Brutalne zabójstwo turystek ze Skandynawii. Zasądzono kary śmierci dla czterech sprawców

Sąd antyterrorystyczny w mieście Sale na północnym zachodzie Maroka podtrzymał w środę 30 października karę śmierci dla trzech oskarżonych i nakazał egzekucję czwartego mężczyzny - podaje Deutsche Welle. Wszyscy zostali skazani za zabójstwo dwóch skandynawskich turystek - 24-letniej Louisy Vesterager Jespersen z Danii i 28-letniej Maren Ueland z Norwegii. Kobiety zostały ścięte w grudniu ubiegłego roku podczas podróży w góry Atlas.

Skazani mężczyźni byli członkami grupy terrorystycznej związanej z tzw. Państwem Islamskim (IS). Gdy na jaw wyszło zabójstwo dwóch młodych kobiet, którego dopuścili się zradykalizowani Marokańczycy, w internecie pojawiła się petycja o skazanie ich na śmierć. Podczas procesu okazało się, że Skandynawki zostały zabite przez dwóch mężczyzn w wieku 25 i 27 lat. Trzeci mężczyzna, mający 33 lata, sfilmował ścięcie turystek swoim telefonem komórkowym. Nagranie przedstawiające egzekucję jednej z kobiet zostało opublikowane w internecie przez zwolenników IS - pisze BBC.

Maroko. Zabójstwo dwóch turystek w górach Atlas

Ciała Louisy Vesterager Jespersen i Maren Ueland zostały znalezione 17 grudnia 2018 r. u podnóża góry Toubkal w pobliżu miejscowości Imlil w górach Atlas w Maroku. Pozbawione głów zwłoki i namiot dwóch kobiet odkryli przechodzący tamtędy francuscy turyści.

Marokańska policja zatrzymała w tej sprawie 24 osoby. Trzech mężczyzn zostało oskarżonych o zabójstwo, pozostali o działalność terrorystyczną. Okazało się, że na tydzień przed ścięciem turystek ich oprawcy nagrali film, w którym przysięgają wierność Państwu Islamskiemu. W maju 2019 r. jeden z podejrzanych przyznał się do winy. Był on znany wymiarowi sprawiedliwości - kilka lat wcześniej został skazany za próbę wstąpienia do Państwa Islamskiego w Syrii. Wyszedł na wolność w 2015 roku.

W lipcu 2019 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Trzech mężczyzn zostało skazanych na karę śmierci, 19. usłyszało wyroki od 5 do 30 lat więzienia. Przedstawiciele osób skazanych na śmierć złożyli jednak apelację. Wczoraj sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejszy wyrok. Skazani mają 10 dni na wniesienie ostatecznej apelacji do Sądu Kasacyjnego.

Jest mało prawdopodobne, że kara śmierci czterech mężczyzn skazanych za zabicie turystek ze Skandynawii zostanie kiedykolwiek wykonana. Chociaż jest ona legalna w Maroku, od 25 lat z powodu moratorium nie odbyła się tam żadna egzekucja.